Κακλαμάνης: «Καταδικάζω με θυμό την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου»
Ζήτησε να μπει τέλος σε τέτοια φαινόμενα
«Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, τονίζοντας την ανάγκη να μπει επιτέλους τέλος σε παρόμοια φαινόμενα» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και πρόσθεσε:
«Όσα τρικάκια κι αν πετάξουν κάποιοι, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους του γραφείου οποιουδήποτε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, η βίαιη νοοτροπία και οι τραμπουκισμοί δεν φοβίζουν κανέναν.
Η δημοκρατία θα είναι πάντα πιο ισχυρή».
