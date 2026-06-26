Τρομερές εικόνες στο κοινοβούλιο της Γεωργίας: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια (Βίντεο)
Σοκάρουν όσα συνέβησαν
Απίστευτες εικόνες διαδραματίστηκαν στο κοινοβούλιο της Γεωργίας κατά τη διάρκεια μεγάλης έντασης που σημειώθηκε.
Συγκεκριμένα, βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια, στην ομιλία του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίτζε.
Η ένταση κράτησε για πολλά λεπτά, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στην μέση για να τους ηρεμήσουν
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