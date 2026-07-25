Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Εντοπίστηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δικηγόρου – Τι εξετάζουν αρχές

Νέα δεδομένα στην έρευνα για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς οι αρχές εντόπισαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου.

Ο 73χρονος δικηγόρος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο την περασμένη Τρίτη (21/7) όταν τον εντόπισαν οι κόρες του. Οι Αρχές ταυτοποίησαν έναν Αιγύπτιο, ύστερα από ενδελεχή έρευνα κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

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Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μπήκε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και λίγο αργότερα βγήκε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Το θύμα και ο 28χρονος το βράδυ της Δευτέρας φέρονται να ήταν σε κάποιο μαγαζί και στη συνέχεια πήγαν στο γραφείο του ποινικολόγου. Εκεί είχαν άγριο τσακωμό, με συνέπεια να έρθουν στα χέρια και ο Αιγύπτιος να τραυματίσει θανάσιμα τον Σταύρο Γεωργίου.

O 28χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε, ξυλοκοπόντας τον άγρια, πάνω στον καβγά. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον Αιγύπτιο, ύστερα από ενδελεχή έρευνα κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, ο 28χρονος Αιγύπτιος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού και, αμέσως μετά, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να απέδωσε τον τραυματισμό του σε πτώση.

«Ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤNews.

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χρηματικό ποσό. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις εκδοχές.

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Στο μεταξύ ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Γαλάνης, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας επισκέφθηκε χθες την 5η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του αδερφού του Σταύρου Γεωργίου.

Ο Νίκος Γαλάνης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και τόνισε ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

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Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό… », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Πένθος στη κηδεία του ποινικολόγου

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7) η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που εντοπίστηκε δολοφονημένος στο γραφείο του λίγες ημέρες πριν.

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Οι δύο κόρες του, οι οποίες ήταν εκείνες που εντόπισαν πρώτες τον ποινικολόγο νεκρό στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει συμβεί . Η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου τελέστηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια.