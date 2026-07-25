Δολοφονία στη Σύρο: Σήμερα η αναπαράσταση του εγκλήματος – Στο επίκεντρο οι κινήσεις της 41χρονης διασώστριας πριν το φονικό περιστατικό

Σοβαρά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για τις συνθήκες με τις οποίες έγινε η δολοφονία στη Σύρο όπου μία 41χρονη διασώστρια βρήκε τραγικό θάνατο μετά από μαχαίρωμα στην πλάτη.

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται το περιβάλλον της 41χρονης καθώς η ΕΛΑΣ αναζητεί στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση. . Τα στελέχη της Ασφάλειας επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να διαπιστώσουν για ποιον λόγο βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού, έχοντας μαζί της, σύμφωνα με την έρευνα, ένα αεροβόλο όπλο, έναν λοστό και ένα μαχαίρι.

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Από την πλευρά του ο 41χρονος που την τραυμάτισε θανάσιμα, αλλά και η σύντροφός του, φέρεται να ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν σε άμυνα κάνοντας λόγο για απόπειρα ληστείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ζευγάρι που συνελήφθη για τον φόνο της 41χρονης διασώστριας, δεν την γνώριζε, ούτε είχαν επαφές.

Με εισαγγελική εντολή, το ζευγάρι αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό της δολοφονίας στη Σύρο, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση.

Πώς συνέβη το έγκλημα στη Σύρο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει την διασώστρια, να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα fullface, γυαλιά και γάντια.

Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στην συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι, ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι.

Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγος της, αρπάζει από τη κουζίνα μαχαίρι και την τραυματίζει.

Στην συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την καταδιώκει. Της εκτοξεύει μια καρέκλα, ενώ φωνάζει σε έναν περαστικό «βοηθήστε με είναι κλέφτρα».