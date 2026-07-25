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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάσα Βεζένκοφ: MVP… και στα θρανία – Πήρε μάστερ στην Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Βουλγαρίας

Έχει ολοκληρώσει το πτυχίο του στη προπονητική την περασμένη χρονιά

Σάσα Βεζένκοφ: MVP… και στα θρανία – Πήρε μάστερ στην Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Βουλγαρίας
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Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί με διαφορά το κορυφαίο “4” στην Ευρώπη έχοντας στο παλμαρέ του αμέτρητες επιτυχίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Πέρα λοιπόν των αθλητικών επιτυχιών του, ο Βεζένκοφ κατάφερε να πάρει το μάστερ στην Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Βουλγαρίας. Μάλιστα έλαβε το πιστοποιητικό του για το δεύτερο βασικό του πτυχίο, από τον πρύτανη της Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας, καθηγητή Κράσιμιιρ Πέτκοφ.

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Να σημειωθεί πως ο Σάσα Βεζένκοβ, πριν από έναν χρόνο, ολοκλήρωσε επίσης το πτυχίο του, στην προπονητική.

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