Συνελήφθη αλλοδαπός με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας

Ένας αλλοδαπός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στο κέντρο της Αθήνας να έχει στην κατοχή του μία χειροβομβίδα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός το τελευταίο διάστημα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας. Κατά την ίδια πηγή, η χειροβομβίδα είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, ενώ στη συνέχεια ο αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας.

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Οι αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.