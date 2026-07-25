Συνελήφθη αλλοδαπός με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας
Οι αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα
Ένας αλλοδαπός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στο κέντρο της Αθήνας να έχει στην κατοχή του μία χειροβομβίδα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός το τελευταίο διάστημα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας. Κατά την ίδια πηγή, η χειροβομβίδα είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, ενώ στη συνέχεια ο αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας.
Οι αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
πηγή στην Google
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