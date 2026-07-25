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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Μεσσάπιες Εύβοιας – Κινητοποιήθηκαν εναέριες δυνάμεις

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνική δραστηριότητα

Φωτιά στις Μεσσάπιες Εύβοιας – Κινητοποιήθηκαν εναέριες δυνάμεις
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) μετά από φωτιά στις Μεσσάπιες Εύβοιας που ξέσπασε σε δασική έκταση στην ορεινή περιοχή Μαρκατες του Δήμου Διρφύων.

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνική δραστηριότητα από την χθεσινή καταιγίδα.

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Στην περιοχή πνέουν μέτριοι έως ισχυροί άνεμοι.

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