Φωτιά στις Μεσσάπιες Εύβοιας – Κινητοποιήθηκαν εναέριες δυνάμεις
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνική δραστηριότητα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) μετά από φωτιά στις Μεσσάπιες Εύβοιας που ξέσπασε σε δασική έκταση στην ορεινή περιοχή Μαρκατες του Δήμου Διρφύων.
Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνική δραστηριότητα από την χθεσινή καταιγίδα.
Στην περιοχή πνέουν μέτριοι έως ισχυροί άνεμοι.
πηγή στην Google
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