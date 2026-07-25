Δολοφονία 41χρονης στη Σύρο: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος – Τα ερωτήματα για το κίνητρο και τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο καθώς ολοκληρώθηκε και η αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος.

Ειδικότερα, οι αρχές προχώρησαν στην αναπαράσταση του εγκλήματος το πρωί του Σαββάτου (25/7) με την ελπίδα ότι θα αποκαλυφθεί το κίνητρο πίσω από την στυγερή δολοφονία. Η ΕΛΑΣ κατέγραψε βήμα βήμα την τη διαδρομή θανάτου της 41χρονης ώστε να βρει την άκρη του νήματος που οδήγησε στον θάνατο της.

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Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και μόλις της άνοιξε η 30χρονη άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 41χρονη έφερε μαζί της μαχαίρι με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε η 30χρονη έπειτα από επίθεση της διασώστριας. Ωστόσο, το μαχαίρι αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.

Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται ο σύζυγος της 30χρονης άρπαξε ένα μαχαίρι από τη κουζίνα και μαχαίρωσε την διασώστρια τραυματίζοντας την στην πλάτη.

Λίγα μέτρα πιο πέρα και στην προσπάθειά της να φύγει μακριά, η 41χρονη έπεσε νεκρή.

Οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κίνητρο της δολοφονίας της 41χρονης, με το ζευγάρι να επιμένει ότι η ίδια προσπάθησε να τους ληστέψει. Σημειώνεται πως δεν έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με την δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο:

-Είναι δεδομένο πως και η 41χρονη γνώριζε το ζευγάρι καθώς και οι 3 τους είχαν μεγαλώσει στη μικρή κοινωνία της Σύρου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ήταν η ακριβής σχέση τους

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-Που βρίσκεται το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 41χρονη στην 30χρονη;

-Ποια ήταν η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων;

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Η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας στο οποίο φαίνεται πως η 41χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά αλλά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Στο βίντεο φαίνεται να καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να μπαίνει στο σπίτι.

Λίγο αργότερα φαίνεται να βγαίνει και το ζευγάρι να την ακολουθά.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει αναλυτικά το υλικό από τις κάμερες, το οποίο σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα οι δύο συλληφθέντες.

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και τον ισχυρισμό του φερόμενου ως δράστη ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.