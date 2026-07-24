Sniper αποκλειστικό: Ζητούσαν χιλιάδες ευρώ για βίντεο του Σταύρου Γεωργίου

Πόσο κοστίζει η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην μνήμη ενός ανθρώπου που δολοφονήθηκε άγρια; Κανείς δεν μπορεί να δώσει ακριβή απάντηση. Αντιθέτως όμως, ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου να κατευθύνεται από το σημείο που πάρκαρε το αυτοκίνητο του μέχρι το γραφείο του λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί, κοστίζει πολλές χιλιάδες…

Για την ακρίβεια όπως μου μετέφεραν, 14.000 ευρώ…

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Τόσο φέρεται να ζήτησε από δημοσιογράφους που αναζητούσαν από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα βίντεο πριν τον φόνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όπως γίνεται πάντα. Αυτό που δεν συμβαίνει πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το κοστολόγιο, σαν να κόβεις ένα κιλό κιμά για 20 ευρώ.

Πόσο άραγε να είχε κοστολογήσει το δευτερόλεπτο του βίντεο το άτομο που φέρεται να ζήτησε αυτά τα χρήματα; Τόσα μου είπαν ότι ζήτησε, τόσα σας μεταφέρω. Οι δημοσιογράφοι δε, δεν πίστευαν στα αυτιά τους, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά πλέον. Όλα έχουν ένα αντίτιμο, η ζωή, η καθημερινότητα, ο θάνατος.

O… Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας, όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.