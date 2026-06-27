Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Κάθειρξη 10 ετών στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

Ένοχος κρίθηκε ο 16χρονος για την δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες το απόγευμα του Σαββάτου 27/6.

Συγκεκριμένα, στον 16χρονο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 10 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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Στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση καταγράφονται περισσότερα από 30 τραύματα, τα οποία δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που παραδέχεται ότι κατάφερε ο δράστης στο θύμα.

Τη νεκροψία –νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Ασπασία Δεληλίγκα, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και το πόρισμα διαβιβάστηκε στον ανακριτή Σερρών, πριν από λίγες ημέρες.

Στη νεκροψία παρατηρήθηκαν αρκετές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα πόδια. Καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ξυλοδαρμός του θύματος συνέβη, εντός του προαυλίου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, από τον ανήλικο που συνελήφθη.

Ο δράστης συνοδευόταν από δύο φίλους του οι οποίοι, όμως, δεν συμμετείχαν καθόλου στον ξυλοδαρμό, όπως κατέθεσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες- φίλοι του θανόντα. Ο 17χρονος φέρεται πως δεν αντέδρασε και κράτησε αμυντική στάση.

Μετά τον ξυλοδαρμό, το θύμα εισήλθε στην τουαλέτα παρακείμενου καταστήματος και εξήλθε ύστερα από λίγη ώρα κρατώντας χαρτί στο πρόσωπο του.

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Στη συνέχεια, ζήτησε να πάει στο σπίτι του και δύο φίλοι του τον μετέφεραν σχεδόν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε, γύρω στις 21:30 το βράδυ.

Ο 17χρονος εισήλθε μέσα αλλά δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένεια του. Την επόμενη μέρα βρέθηκε νεκρός από τους οικείους του, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, πεσμένος μπρούμυτα, φορώντας μόνο έναν παπούτσι. Δίπλα του υπήρχε μια μικρή κηλίδα αίματος.