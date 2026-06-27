Πτολεμαΐδα: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβίασης και απάτης που τελέσθηκε σε βάρος 41χρονου

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβίασης και απάτης που τελέσθηκε σε βάρος 41χρονου στην Πτολεμαΐδα από τα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου έως τα μέσα του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κατήγγειλε ότι, κατά τα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ήρθε σε επικοινωνία με άγνωστη γυναίκα, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του παρέχει υπηρεσίες χαρτομαντείας προς επίλυση προσωπικού του θέματος, καταβάλλοντας σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ.

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Στη συνέχεια, η προαναφερόμενη γυναίκα, τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες τους σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να καταβάλει στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό επιπλέον, το χρηματικό ποσό των -4.520- ευρώ.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 36χρονης ημεδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της απάτης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.