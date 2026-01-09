Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο – Η “συγγνώμη” και οι ισχυρισμοί για το μοιραίο βράδυ

Απολογείται, σήμερα Παρασκευή 9/1, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα, ωστόσο, αρνείται ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια που θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του το θύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 16χρονος επιτέθηκε στον 17χρονο για ένα SMS που φέρεται να έστειλε στην κοπέλα του δράστη, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί το ίδιο πράγμα και ενώπιων της ανακρίτριας.

Πάντως, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα συγγνώμη»

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News του Mega από τα κρατητήρια όπου βρίσκεται.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου» επεσήμανε ο ανήλικος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου» υποστηρίζει η μητέρα του

Η μητέρα του 16χρονου σε δηλώσεις της στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό υπογράμμισε πως νιώθει «χαντακωμένη» για το συμβάν που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, και συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ, είμαι χάλια, ντρέπομαι. Σκέφτομαι και τη μάνα του άλλου παιδιού. Πρώτα κλαίω τον 17χρονο και μετά τον γιο μου, που θα πάει στη φυλακή και θα καταστραφεί κι αυτός».

Στη συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου έδωσε τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος. Ισχυρίστηκε πως όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους, τα βρήκε όλα άψογα.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα το καλοκαίρι, αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά, αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε» εξήγησε.