Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί από πρόεδρος της Σερβίας και πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές

Ο λαϊκιστής πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής φοιτητές, που σάρωσαν όλη τη χώρα, μετά την κατάρρευση μιας τέντας σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από μέρες στην πόλη Νόβι Σαντ, φοιτητές ​μνημόνευσαν τους θανάτους του 2024 και απαίτησαν πρόωρες γενικές εκλογές.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.

Ο Βούτσιτς δήλωσε επίσης ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, που αρχικά είχαν οριστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο, προϋπόθεση για πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Διαδηλωτές, αντιπολίτευση και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι η καταστροφή στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης κατασκευαστικών έργων από την κυβέρνηση και διαφθοράς. Ακτιβιστές από το κίνημα με επικεφαλής τους φοιτητές λένε ότι θέλουν να αμφισβητήσουν τον Βούτσιτς και το SNS στις επερχόμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.