Συνελήφθη 45χρονος στη Φλώρινα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στη σύλληψη ενός 45χρονου στη Φλώρινα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 26/6 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

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Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από Γερμανικές Αρχές, για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, πράξη που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 στη Γερμανία.

O συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.