Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, μετά τον θρησκευτικό γάμο που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, το ζευγάρι θέλησε να γιορτάσει με τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε μια τελετή δίπλα στο κύμα στην Πάρο.

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Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το pre-wedding party στην Πάρο και οι διάσημοι που έδωσαν το παρών (Εικόνες)

Η επίσημη έναρξη των εορτασμών δόθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με ένα μεγάλο κάλεσμα σε γνωστό beach bar του νησιού.

Οι επώνυμες παρουσίες

Το παρών στο κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού δίνουν περίπου 100 με 120 καλεσμένοι.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πολλά δημοφιλή ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε, μεταξύ άλλων, την άφιξη της Φαίης Σκορδά, η οποία ταξίδεψε στο νησί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, συνοδευόμενη από τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.