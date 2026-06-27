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Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο

Σε πελάγη ευτυχίας το ζευγάρι

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο
DEBATER NEWSROOM

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, μετά τον θρησκευτικό γάμο που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, το ζευγάρι θέλησε να γιορτάσει με τους αγαπημένους τους ανθρώπους σε μια τελετή δίπλα στο κύμα στην Πάρο.

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Η επίσημη έναρξη των εορτασμών δόθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με ένα μεγάλο κάλεσμα σε γνωστό beach bar του νησιού.

Οι επώνυμες παρουσίες

Το παρών στο κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού δίνουν περίπου 100 με 120 καλεσμένοι.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πολλά δημοφιλή ονόματα της ελληνικής showbiz.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε, μεταξύ άλλων, την άφιξη της Φαίης Σκορδά, η οποία ταξίδεψε στο νησί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της εκπομπής, συνοδευόμενη από τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Δείτε εικόνες:

Φαίη Σκορδά
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Φαίη Σκορδά
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Φαίη Σκορδά
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ντορέττα Παπαδημητρίου-Γιώργος Γεροντιδάκης NDPPHOTO
Ντορέττα Παπαδημητρίου-Γιώργος Γεροντιδάκης
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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