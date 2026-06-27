Κόντι Χάκπο: Δύσκολες ώρες για τον άσο της Ολλανδίας και τη σύντροφό του – Έχασαν το αγέννητο παιδί τους

Ο Κόντι Χάκπο και η σύντροφός του, Νόα φαν ντερ Μπλιχ, βιώνουν μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έχασαν το αγέννητο παιδί τους.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιέυοντας μια συγκινητική φωτογραφία με τα χέρια του ζευγαριού να αγκαλιάζουν το μωρό τους.

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«Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας».

Ο 27χρονος διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την αποστολή της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου η ομάδα του έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32».

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Χάκπο είχε αποκαλύψει ότι εκείνος και η σύντροφός του περίμεναν το δεύτερο παιδί τους.