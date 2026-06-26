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ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Μητέρα χαστούκισε το παιδί της στη μέση του δρόμου – Έπεσε στο οδόστρωμα (Βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο

Αμπελόκηποι: Μητέρα χαστούκισε το παιδί της στη μέση του δρόμου – Έπεσε στο οδόστρωμα (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σοκ προκαλεί η κίνηση μιας μητέρας να χαστουκίσει το παιδί της στη μέση του δρόμου στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA τόσο η μητέρα όσο και το παιδί προχωρούσαν στον δρόμο και όχι στο πεζοδρόμιο όπως κανονικά πρέπει, με το παιδί μάλιστα να είναι από την πλευρά που περνάνε τα αυτοκίνητα.

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Ένα από τα οχήματα κόρναρε προς την μητέρα, με αποτέλεσμα αυτή να σπρώξει αρχικά το παιδί προς το πεζοδρόμιο, ενώ στη συνέχεια το χαστούκισε δυνατά, με το παιδί να πέφτει στο οδόστρωμα και τη μητέρα έχοντας τσιγάρο στο χέρι να το σηκώνει.

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