Δολοφονια 11χρονου Μάριου: «Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε» – Επεισόδια στην Ευελπίδων μετά τα ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο

Ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού, επέβαλε το δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, επικράτησε σοβαρή ένταση στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, άτομα από το περιβάλλον του καταδικασθέντος επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τη δίκη, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό τους και ρίχνοντας κάμερες στο έδαφος.

Για την καταστολή των επεισοδίων και την αποκατάσταση της τάξης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των βίαιων αυτών σκηνών, ακούστηκε η σοκαριστική αναφορά: «καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε».

«Η απόφαση είναι απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας»

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας υπογράμμισε την εξαιρετική απαξίωση της πράξης του κατηγορουμένου τόσο προς το πρόσωπο του ανήλικου θύματος όσο και προς την ίδια την κοινωνία.

Στο άκουσμα της καταδίκης, οι συγγενείς του άτυχου μαθητή ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός παρενέβη άμεσα ζητώντας να σταματήσουν, επισημαίνοντας πως η κατάληξη αυτή δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η απόφαση είναι απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας», συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Είναι αδιανόητο να πεθαίνουν παιδιά σε μία σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης».

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Από την πλευρά του, ο καταδικασθείς αντέδρασε ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ συνέχισε να δηλώνει αθώος μέχρι την τελευταία στιγμή.