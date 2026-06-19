Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Συρεγγέλας με στέλεχος της ΕΛΑΣ: «Λέτε χαιρέκακους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία;»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή δηλώσεις του στελέχους Χάρη Αθανασιάδη στο OPEN το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06). Οι αναφορές του στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τους οποίους κατηγόρησε ότι «χαιρεκακούν» απέναντι σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση της Μαρίας Συρεγγέλα.

Από την ακρίβεια, τις τιμές στα βασικά αγαθά και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών ξεκίνησε η συζήτηση, ωστόσο σύντομα μετατράπηκε σε πολιτική σύγκρουση μεταξύ της Μαρίας Συρεγγέλα και του Χάρη Αθανασιάδη. Το στέλεχος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει». Και συνέχισε, ανεβάζοντας τους τόνους: «Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».

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Αμέσως αντέδρασε η Μαρία Συρεγγέλα διερωτώμενη «είναι δυνατόν να λέτε ότι όσοι ψηφίζουν ΝΔ χαιρεκακούν έναντι των υπολοίπων;», κατηγορώντας το στέλεχος της ΕΛΑΣ ότι επαναφέρει διχαστική ρητορική.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τη δήλωση, συνδέοντάς την με την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Κάνατε rebranding υποτίθεται, τα ίδια πάλι; Πάλι διχασμός;» ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η ΕΛΑΣ αναπαράγει παλαιές αντιπολιτευτικές πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια σημείωσε πως είναι «αδιανόητο» στέλεχος κόμματος που επιδιώκει την είσοδό του στη Βουλή να χαρακτηρίζει «χαιρέκακους» τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους.

Δεν ανακάλεσε την τοποθέτηση του ο Αθανασιάδης

Ο Χάρης Αθανασιάδης, παρά τις αντιδράσεις δεν ανακάλεσε την τοποθέτηση του. Αντιθέτως, επέμεινε ότι υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που ωφελείται από τις κυβερνητικές πολιτικές, ενώ άλλοι πολίτες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα.