Αυτό είναι το προφίλ του Αλέσιο Λίσι που πλησιάζει στον πάγκο του ΠΑΟΚ

Τον εκλεκτό του στο πρόσωπο του Αλέσιο Λίσι για να διαδεχθεί τον Ράζβαν Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει βρει ο ΠΑΟΚ.

Οι διαπραγματεύσεις με τον Μαρίνο Πούσιτς δεν προχώρησαν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και στο κάδρο πλέον βρίσκεται ο πρώην τεχνικός της Οσασούνα Αλέσιο Λίσι, ο οποίος φαίνεται να είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ.

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Ο Ιταλός γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1985 στη Ρώμη και στην καριέρα του ως παίκτης έπαιξε σε ομάδες της χαμηλότερης κατηγορίας της Ιταλίας, ενώ όταν αποσύρθηκε άρχισε να εργάζεται στη Λάτσιο ως προπονητής φυσικής κατάστασης για τις ακαδημίες.

Ο επόμενος σταθμός του ήταν η Λεβάντε όπου από το 2011 ως το 2022 πέρασε από όλα τα κλιμάκια (ακαδημίες, βοηθός), ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 ο Αλέσιο Λίσι ανέλαβε τα ηνία της ομάδας στην La Liga μετά την απόλυση του προπονητή Χαβιέρ Περέιρα. Έκανε το ντεμπούτο του στο τιμόνι του συλλόγου σε μια εκτός έδρας νίκη με 8-0 επί της Ουρακάν Μελίγια, για το Κύπελλο Ισπανίας της σεζόν.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του Λίσι πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2021, σε μια ισοπαλία 0–0 εντός έδρας εναντίον της Οσασούνα. Δύο ημέρες αργότερα, διορίστηκε οριστικά προπονητής των Γκρανότας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι ανέλαβε τους Granotes στην τελευταία θέση, ο Λίσι διατήρησε την ομάδα του με πιθανότητες επιβίωσης μέχρι τους τελευταίους γύρους, όταν και επιβεβαιώθηκε ο υποβιβασμός του συλλόγου.

Στις 8 Ιουνίου 2023, μετά από σχεδόν ένα χρόνο χωρίς προπονητή, ο Λίσι διορίστηκε προπονητής της ομάδας Μιράντες, η οποία εκπροσωπεί τη Σεγούντα Ντιβιζιόν. Απέφυγε οριακά τον υποβιβασμό στην πρώτη του σεζόν, αλλά οδήγησε την ομάδα στους τελικούς των πλέι οφ στη δεύτερη. Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από την Μιράντες, ο Λίσι ανακοινώθηκε ως προπονητής της Οσασούνα στην κορυφαία κατηγορία με διετές συμβόλαιο. Αποχώρησε από την ομάδα στις 25 Μαΐου 2026, αφού απέφυγε οριακά τον υποβιβασμό.