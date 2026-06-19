Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός – Ξεπερνούν τα 45 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται το απόγευμα της Παρασκευής (19/06) σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο “κόκκινο” της κίνησης.
Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Κηφισού, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Ρέντη έως και την Κηφισιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Είναι δύσκολη η κατάσταση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Επίσης αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε δρόμους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, όπου σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
πηγή στην Google
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