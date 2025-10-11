Φοινικούντα: Κοντά στα ίχνη του δράστη του διπλού φονικού η ΕΛΑΣ – “Μπορεί να είχε και συνεργό” λέει η Δημογλίδου

Εξελίξεις στην αστυνομική έρευνα για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες όπως αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ίδια τόνισε πώς η αστυνομία είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη καθώς η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει τη διαδρομή του σκούτερ με το οποίο διέφυγε το άτομο που αναζητείται. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, “έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν”.

Κατά την ίδια, μάλιστα, “δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο”.

Ωστόσο η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι “δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών”.

Δολοφονία στην Φοινικούντα: Πέρασε από την Κόρινθο κι έφτασε στην Αττική

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το δρομολόγιο που ακολούθησε ο δράστης για να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Πάντως τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές μέχρι στιγμής είναι αντικρουόμενα και δεν μπορούν να καταλήξουν στο αν ο δολοφόνος ανήκει στο περιβάλλον του 68χρονου θύματος.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης της διπλής δολοφονίας έχει σταματήσει για ανεφοδιασμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία. Φαίνεται να είναι μαυροντυμένος και να φορά κράνος. Ο δολοφόνος φτάνει στην τρίτη αντλία και αρχίζει η διαδικασία ανεφοδιασμού του σκούτερ. Έπειτα, συνεχίζει το ταξίδι του με προορισμό την Ηλεία.

Κλειδί η διαθήκη του 68χρονου

Το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου το πρωί της Παρασκευής στο ειρηνοδικείο της Πύλου έρχεται να προσθέσει νέα ερωτήματα και να ανοίξει νέους ορίζοντες για τις έρευνες των Αρχών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου». Ήταν οι πρώτες λέξεις του 68χρονου στο έγγραφο με το οποίο όριζε τα άτομα τα οποία θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και συμπληρώνοντας, τόνισε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.