Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Bίντεο ντοκουμέντο με το σκούτερ του δράστη – Έφτασε μέχρι την Αθήνα

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας το βράδυ της Κυριακής (05.10).

Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στιο φως το MEGA και η εκπομπή «Live News» αποκαλύπτει ότι το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης για να ξεφύγει ήταν λευκού χρώματος και όχι μαύρου όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης της διπλής δολοφονίας έχει σταματήσει για ανεφοδιασμό σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία. Φαίνεται να είναι μαυροντυμένος και να φορά κράνος. Ο δολοφόνος φτάνει στην τρίτη αντλία και αρχίζει η διαδικασία ανεφοδιασμού του σκούτερ. Έπειτα, συνεχίζει το ταξίδι του με προορισμό την Ηλεία.

Πέρασε από την Κόρινθο κι έφτασε στην Αττική

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το δρομολόγιο που ακολούθγσε ο δράστης για να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Πάντως τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές μέχρι στιγμής είναι αντικρουόμενα και δεν μπορούν να καταλήξουν στο αν ο δολοφόνος ανήκει στο περιβάλλον του 68χρονου θύματος.