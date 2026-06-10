Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Στον εισαγγελέα ο Ιταλός, πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψή του – Αναζητείται το κίνητρο

Εξιχνιάστηκε το φρικτό, διπλό έγκλημα που έχει συγκλονίσει τον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και δράστη τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας.

Ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει παραδεχτεί ακόμα ότι δολοφόνησε μητέρα και γιο, ωστόσο τα ευρήματα των Αρχών που αξιολογήθηκαν από τον εισαγγελέα, οδήγησαν στη σύλληψή του. Την ίδια ώρα, το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει άγνωστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι “κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας”.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Νωρίτερα, είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο γιο της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονικό σπίτι, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέσα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

-Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.