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Διπλό φονικό στο Αίγιο: Διώκεται και για ανθρωποκτονία ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης

Νωρίτερα ο 65χρονος είχε συλληφθεί και για παράνομη οπλοκατοχή

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Διώκεται και για ανθρωποκτονία ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:29

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για το διπλό, φρικτό έγκλημα που αποκαλύφθηκε χθες Τρίτη 9/6 στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, ο 65χρονος Ιταλός και σύντροφος της 54χρονης που θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή βασικός ύποπτος διώκεται πλέον για τις δολοφονίες της άτυχης γυναίκας και του γιου της.

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Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ο 65χρονος έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις, τα στοιχεία σε βάρος του είναι επιβαρυντικά κι έτσι δικαιολογείται και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του.

Στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, με το οποίο θα πάει στον Εισαγγελέα, θα περιλαμβάνεται και αυτό το αδίκημα, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία που τον ενοχοποιούν, σημείωσε η ίδια.

Περισσότερα σε λίγο…

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