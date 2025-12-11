Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη μετέφερε τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ – Ανοίγει η βεντάλια των αποκαλύψεων (Βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 62χρονος επιστάτης του.

Χθες, Τετάρτη (10/12) συνελήφθη ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με τις αρχές να πλησιάζουν στη λύση για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τον 31χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη που δολοφονήθηκε, έχει συλληφθεί και ο 33χρονος στενός φίλος του για ηθική αυτουργία. Ο φίλος αυτός ήταν εργοδότης δύο 22χρονων, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν, με τον έναν να χαρακτηρίζεται «εκτελεστής» και τον άλλον «συνεργός» της πράξης.

Απαντώνται τα κενά

Νέο στοιχείο που φαίνεται να ρίχνει φως στις ενέργειες των δύο 22χρονων μετά τη στυγερή δολοφονία έρχεται στο φως. Η ανακρίτρια αναφέρει ότι, μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη, ο ένας από τους δύο 22χρονους διέφυγε από τον χώρο του κάμπινγκ με τη βοήθεια του 31χρονου ανιψιού, ο οποίος φέρεται να τον μετέφερε εκεί με το αυτοκίνητό του.

Το βράδυ της διπλής δολοφονίας, παρέμενε αδιευκρίνιστο πώς οι δύο 22χρονοι κατάφεραν να φτάσουν από το κάμπινγκ στη Μεσσηνία στην Αθήνα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, που συγκέντρωσαν οι αρχές μετά από λεπτομερή έρευνα, έδειξαν ότι ο φερόμενος συνεργός επέστρεψε στην πρωτεύουσα μέσω των ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Ωστόσο στις καταθέσεις του, φέρεται να απέκρυψε τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στα ΚΤΕΛ, αφού είχε υποστηρίξει ενώπιων των αστυνομικών ότι περπάτησε και κολύμπησε πολλά χιλιόμετρα μέχρι να βρεθεί στην πόλη της Καλαμάτας, κάτι που οι αρχές δεν πίστεψαν από την πρώτη στιγμή.

Η δολοφονία στην Φοινικούντα

Στις 5 Οκτωβρίου 2025, οι δύο 22χρονοι ταξίδεψαν με μοτοσικλέτα από την Αθήνα προς τη Φοινικούντα. Φέροντας μαζί τους δεύτερα ρούχα, πακιστανικά κινητά, χρήματα και όπλα, κατευθύνθηκαν στο κάμπινγκ για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, είχαν σχεδιάσει ο ανιψιός και ο στενός φίλος του.

Μετά τη δολοφονία, ο 22χρονος «εκτελεστής» εγκατέλειψε τον χώρο του κάμπινγκ με το σκούτερ που είχε φέρει από την Αθήνα, το οποίο όμως δεν εντοπίστηκε ποτέ από τις αρχές. Ο 22χρονος «συνεργός», αντίθετα, κατευθύνθηκε σε άλλο σημείο, αρχικά με τα πόδια. Πλάνα από κάμερες στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και Κηφισού τον έδειχναν λίγες ώρες μετά το έγκλημα να περπατά ήρεμος, φορώντας καθαρά ρούχα και κρατώντας πορτοφόλι γεμάτο χρήματα.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα ισχυριζόταν ο 22χρονος «συνεργός», ο οποίος υποστήριζε ότι έτρεξε μακριά από το κάμπινγκ και στη συνέχεια κολύμπησε επί 7 ώρες μέχρι την Καλαμάτα – ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώθηκε από τα βίντεο που τον κατέγραψαν φτάνοντας στην πόλη. Επιπλέον, σύμφωνα με νέο στοιχείο που έγινε γνωστό χθες, ο «συνεργός» φέρεται τελικά να είναι αυτός που πυροβόλησε τον 68χρονο και τον επιστάτη, προκαλώντας τους θανάσιμους τραυματισμούς.

Καίριο στοιχείο που «καίει» τόσο τον ανιψιό όσο και τον εργοδότη του είναι ότι βρίσκονταν σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία ενώ οι δύο νεαροί κατευθύνονταν προς το κάμπινγκ για να εκτελέσουν τους δύο άτυχους άνδρες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται και ως ηθικός αυτουργός στην απόπειρα δολοφονίας κατά του θείου του, που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, με φυσικούς αυτουργούς και πάλι τους δύο 22χρονους. Μάλιστα, ο φερόμενος εκτελεστής τηλεφώνησε αμέσως μετά την απόπειρα στον εργοδότη και φίλο του ανιψιού, παρότι σε κατάθεσή του είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε επαφή με τον 22χρονο για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ένα μήνα αργότερα, το βράδυ της διπλής δολοφονίας, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, δηλαδή ο ανιψιός, τηλεφώνησε πρώτα στον κολλητό του φίλο και εργοδότη των 22χρονων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επέζησε της ένοπλης επίθεσης επειδή «η σφαίρα δεν βρήκε στόχο» και ότι κάλεσε τον φίλο του επειδή βρισκόταν σε σοκ και θεωρεί τον 33χρονο ως «αδερφό».