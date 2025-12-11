Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι απολογίες του ανιψιού και του επιχειρηματία – “Ο θείος μου άλλαξε τη διαθήκη 5 φορές σε ένα εξάμηνο”

Στην Καλαμάτα θα παιχτεί το επόμενο επεισόδιο της υπόθεσης θρίλερ με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς εκεί θα απολογηθούν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Την ίδια ώρα, η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μίλησε στην ΕΡΤ και κατήγγειλε πως η ίδια και ο γιος της δέχθηκαν απειλές.

Δηλώνοντας συντετριμμένη, η Αμαλία Τομαρά, μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι το περιβάλλον του θύματος γνώριζε πως ο θείος είχε κάνει πρόσφατες αλλαγές εξού και ο φόβος ότι θα τις ανατρέψει.

“Ο Δ. που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου στο σπίτι μου, κατηγορείται αυτή τη στιγμή ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου” σημείωσε.

“Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο“, είπε σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή της διαθήκης είχε γίνει γνωστή πριν ακόμη φύγει ο θείος της από το συμβολαιογραφείο. “Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε πού άφηνε την περιουσία του”.

Όπως ανέφερε η κυρία Τομαρά, η γρήγορη διαρροή οφείλεται στους μάρτυρες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στην προηγούμενη διαθήκη. “Σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ γνωστοί μάρτυρες. Εδώ μπήκαν οι ίδιοι άνθρωποι. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος“.

Επίσης, αποκάλυψε ότι εν μέσω της έρευνας στράφηκαν οι υποψίες και προς την ίδια και τον ανήλικο γιο της. “Κάποιος στράφηκε σε εμένα και στον ανήλικο γιο μου για συγκεκριμένο λόγο: να βγούμε από τη διαθήκη“. Όπως λέει, οι συνέπειες για τον γιο της ήταν ιδιαίτερα επώδυνες.

“Το παιδί μου παρακολουθείται αυτή τη στιγμή από ψυχολόγο, με σοβαρό αντίκτυπο στο σχολείο του. Κυκλοφορεί μονίμως με κουκούλα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Είναι στην εφηβεία του”, όπως δήλωσε.

Ο θείος, όπως εξηγεί, ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τον νεαρό. “Το παιδί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήθελε να τον κάνει αρχιτέκτονα. Μάλιστα, είχε δώσει στο παιδί το όνομά του. Και κάποιοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν. Αυτό με πονάει: ότι ο θείος μου έφυγε πληγωμένος και δεν του άξιζε”.

Αθώος δηλώνει ο ανιψιός του 68χρονου – Αναζητείται και τρίτο άτομο

Σήμερα το πρωί, οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στο στυγερό έγκλημα, οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Εκεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσε τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία.

Σε δήλωσή του από τα δικαστήρια της, ο συνήγορος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται.

“Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως “δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος”.

Μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων, οι δύο κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται.

Η υπόθεση βέβαια δεν έχει κλείσει, καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Πρόκειται για άτομο, που σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται στη Γερμανία για αναψυχή και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμερα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του.

Το τρίτο αυτό άτομο φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε τον 22χρονο, που αρχικά θεωρείτο συνεργός στη διπλή δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.