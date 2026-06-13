Συγκινητική στιγμή: Χουάντσο και Βεζένκοφ αγκαλιάστηκαν μετά τον 5ο τελικό της GBL

Με 89-87 ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό στον τελικό τίτλου της GBL και έχασε το πρωτάθλημα, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ξεχωρίζει για μία κίνηση στο φινάλε του αγώνα.

Δεν είχε την ευκαιρία ο Χουάντσο να αγωνιστεί στον 5ο τελικό, διότι “κόπηκε” από την 6άδα των ξένων του “τριφυλλιού”, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα για το fair play του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

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Παρότι η ομάδα του έχασε τον τίτλο, ο Ισπανός φόργουορντ πήγε και αγκάλιασε τόσο τον Σάσα Βεζένκοφ, όσο και τον Εβάν Φουρνιέ, σε μία όμορφη εικόνα μετά από έναν τελικό με πολλά νεύρα.

Την ίδια ώρα πάντως, ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε επεισόδιο με μπουνιά του Τζόουνς στον Ναν