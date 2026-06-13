Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στους πρωταθλητές του μπάσκετ
Οι "ερυθρόλευκοι" έβαλαν το... κερασάκι στο φινάλε της σεζόν 2025-26
Με 89-85 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό της GBL και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έστειλε τα συγχαρητήρια της στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού με ανάρτηση στα social όπου έγραψε: “Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος!”.
🔴⚪️🏆Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the Greek Championship! pic.twitter.com/y9mzsspMD7— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 13, 2026
Ο Ολυμπιακός έβαλε έτσι και το… κερασάκι στο φινάλε της σεζόν 2025-26.
πηγή στην Google
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