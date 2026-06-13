Γιαννακόπουλος: Η πρώτη αντίδρασή του για το περιστατικό Τζόουνς – Ναν στο ΣΕΦ

Ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός 89-85 από τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό της GBL, με τον αγώνα να στιγματίζεται από το επεισόδιο μεταξύ Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλς, λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι στο ΣΕΦ, αναδημοσίευσε ένα story στο Instagram με το το επεισόδιο μεταξύ Τζόουνς και Ναν, σχολιάζοντας: «Έναν χρόνο ακόμα έξω ο dpg και άλλον ένα στη γυναίκα του Ναν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι επιβλήθηκε νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, λόγω των δηλώσεων του μετά τον τέταρτο τελικό της Baasket League.

Επίσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την έκβαση της σεζόν με… αιχμές, ενώ τόνισε ότι τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους περισσότερους φίλους του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής.

Δ«Η μισή ομάδα τραυματίες. Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

Καταφέραμε τελικά ακόμη και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως, θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο».