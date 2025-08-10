Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου – Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα
Στο ρεύμα προς Κόρινθο
Σημαντική κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας.
Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο στην περιοχή της Κινέτας. Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.
