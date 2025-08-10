Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου – Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα

Στο ρεύμα προς Κόρινθο

Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών – Κορίνθου – Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σημαντική κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας.

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο στην περιοχή της Κινέτας. Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ
Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ

Με «ήρωα» τον Ντιν Χέντερσον, ο οποίος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Κρίσταλ Πάλας νίκησε τη Λίβερπουλ με 3-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» (2-2 η κανονική διάρκεια) στο «Wembley» και κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της το «Community Shield» και την πρώτη «κούπα» της σεζόν στο «Νησί». Στο ίδιο γήπεδο που […]