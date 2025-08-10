Τήνος: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Λυχναφτιά – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων (Εικόνες+Βίντεο)

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου θέτοντας την πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού σε συναγερμό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Να πούμε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε διάφορα χωριά του νησιού λόγω της φωτιάς.

Σύμφωνα με το Tinostoday.gr, το ρεύμα έχει επανέλθει σε όλες τις περιοχές του νησιού, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της φωτιάς, όπως το Φερό Χωριό και τη Λυχναφτιά