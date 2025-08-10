Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Λυχναφτιά – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων (Εικόνες+Βίντεο)

Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού

Τήνος: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Λυχναφτιά – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων (Εικόνες+Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:13

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου θέτοντας την πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού σε συναγερμό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Να πούμε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε διάφορα χωριά του νησιού λόγω της φωτιάς. 

Σύμφωνα με το Tinostoday.gr, το ρεύμα έχει επανέλθει σε όλες τις περιοχές του νησιού, εκτός από την ευρύτερη περιοχή της φωτιάς, όπως το Φερό Χωριό και τη Λυχναφτιά

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ

Με «ήρωα» τον Ντιν Χέντερσον, ο οποίος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Κρίσταλ Πάλας νίκησε τη Λίβερπουλ με 3-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» (2-2 η κανονική διάρκεια) στο «Wembley» και κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της το «Community Shield» και την πρώτη «κούπα» της σεζόν στο «Νησί». Στο ίδιο γήπεδο που […]