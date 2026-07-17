Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Αθηνών-Κορίνθου και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 με πολλά προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αθηνών Κορίνθου και την Αττική Οδό.

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Στον Κηφισό η αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ηράκλειο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, από Σεπόλια μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στο ύψος του Μοσχάτου, ενώ στην Αττική Οδό η κίνηση είναι αυξημένη και στα δυο ρεύματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος του Γέρακα.