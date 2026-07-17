Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου στην κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, αλλά και στην Πανόρμου, καθώς επίσης και στην Ποσειδώνος. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο.



Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ