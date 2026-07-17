Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου στην κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.



Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, αλλά και στην Πανόρμου, καθώς επίσης και στην Ποσειδώνος. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026

Όσον αφορά την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο.





