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Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια πεζοπόρου που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια πεζοπόρου που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αίσιο τέλος είχε, μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε νωρίτερα το απόγευμα ότι ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε στο άνω άκρο μετά από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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