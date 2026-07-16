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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Με προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής ξεκινάει η Παρασκευή, 16 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

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