Κόρινθος: 60χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Έπεσε με το αυτοκίνητό του

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου, καθώς ένας 60χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, στην οποία έπεσε με το όχημά του.

Η σορός του άτυχου 60χρονου ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του οχήματος στη θάλασσα.

Δύο αστυνομικοί, ένας της ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ, έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον οδηγό, βουτώντας στο νερό για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ακολούθησε και δύτης.

Τι λέει ο δύτης που ανέσυρε τη σορό

Ο δύτης που ανέσυρε τη σορό του άτυχου 60χρονου μίλησε στο KorinthosTV:

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το όχημα θα ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος.