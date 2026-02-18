Σε νέα ημερομηνία παραπέμπεται η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μάστορα, καθώς η προγραμματισμένη δίκη του αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δικαστηρίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, προκειμένου να απαντήσει στις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν σχετικά με την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εξερχόμενος από την αίθουσα μετά την ανακοίνωση της αναβολής, ο Χρήστος Μάστορας επέλεξε να μην κρυφτεί από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη, κι εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Αυτά. Καλή συνέχεια», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το χρονικό της υπόθεσης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2025, όταν η πορεία του καλλιτέχνη στο κέντρο της Αθήνας κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν στην οδό Σταδίου, όπου ο Χρήστος Μάστορας φέρεται να αγνόησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, σημειώθηκε ο παραλίγο τραυματισμός ενός αστυνομικού της Τροχαίας, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά τη θέση του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τελικά στην περιοχή της Ομόνοιας. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με τη μέτρηση να δείχνει 0.80 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο όριο του 0.25 mg.