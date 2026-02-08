Καλλιθέα: 2χρονο κοριτσάκι έπεσε σε σιντριβάνι – Έμεινε χωρίς οξυγόνο για πολλή ώρα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (8/2) όταν κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Δαβάκη με το κοριτσάκι να επανέρχεται μετά από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών που του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο, ειδοποιήθηκαν για το συμβάν, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε προσπάθεια να το επαναφέρουν και τα κατάφεραν μετά από 40 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί έμεινε χωρίς οξυγόνο για αρκετή ώρα όμως οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Το παιδάκι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ, την ίδια στιγμή, ο πατέρας, 26 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη και εξετάζεται από τις αρχές.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

