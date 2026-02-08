Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Ο Γεωργιάδης απαγόρευσε σε ακτιβιστές στο Παίδων “Αγία Σοφία” – “Τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι πολιτικού σόου”

"Δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται για ψήφους"

Ο Γεωργιάδης απαγόρευσε σε ακτιβιστές στο Παίδων “Αγία Σοφία” – “Τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι πολιτικού σόου”
DEBATER NEWSROOM

Στην απαγόρευση εισόδου συλλογικοτήτων στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται παιδιά που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαμηνύοντας ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για ψηφοθηρικούς λόγους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη για το γεγονός:

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν.

Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού. Αρνηθήκαμε την είσοδο και ξεκαθαρίζω σε όλους ότι δεν θα επιτρέψω τα Νοσοκομεία να χρησιμοποιούνται από καμία συλλογικότητα, κόμμα ή ο,τιδήποτε άλλο για ψήφους. Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν.

