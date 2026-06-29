Πάτρα: Συνελήφθη φυγόποινος που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Συνελήφθη στην Πάτρα φυγόποινος που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -15- ετών, για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

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Παράλληλα, συνελήφθη σήμερα το πρωί, στην ίδια περιοχή, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ακόμα αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντόπισαν, τον αλλοδαπό φυγόποινο στην οικία του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος τον υπέθαλπε με σκοπό να ματαιώσει την δίωξη του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου για υπόθαλψη βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -6.400- ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μια ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.