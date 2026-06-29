Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Προσωρινά κρατούμενοι ο 17χρονος δράστης και δύο συγκατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 17χρονος δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα αλλά και δυο συγκατηγορούμενοι του.

Συγκεκριμένα, τόσο ο καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας όσο και άλλοι δυο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

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Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικούς όρους.

«Δεν ήθελα να τον τραυματίσω, πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε. Όταν την ‘έφαγε’, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Γύρισα σπίτι κατά τις 02:00 και με πήρε ο ύπνος στις 04:00 γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει» ανέφερε ο 17χρονος στην απολογία του.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της Αστυνομίας προκύπτει πως η συμπλοκή συνδέεται με οπαδικά κίνητρα και με προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ωστόσο, το πραγματικό κίνητρο παραμένει θολό, καθώς στις αρχικές τους καταθέσεις, οι επτά κατηγορούμενοι παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι απέδωσαν το τραγικό περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι σε μία τυχαία συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν στην απολογία τους ότι η συμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη, με σκοπό να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Ειδικότερα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι δεν είχαν οργανώσει επίθεση, ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι, ότι δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου και πως επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

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Μάλιστα, ορισμένοι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.