«Ψήνει» και τη Σλοβακία ο καύσωνας: Νέο ρεκόρ ζέστης στη χώρα, στους 41,3 βαθμούς

Μόλις μία ημέρα αφότου η Σλοβακία «ψήθηκε» στους 41 βαθμούς Κελσίου, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, το ρεκόρ καταρρίφθηκε, αφού τα θερμόμετρα έδειξαν σήμερα 41,3°C, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στην Καμένιτσα ναντ Χρόνομ, στη νότια Σλοβακία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, η θερμοκρασία έφτασε στους 41,3 βαθμούς, είπε ο εκπρόσωπος του Υδρομετεωρολογικού Ινστιτούτου (SHMU), Ιβάν Γκάρκαρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «νέο ρεκόρ».