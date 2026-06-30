Βενεζουέλα: Καμπανάκι από τους ειδικούς για μολυσματικές ασθένειες μετά τους 2.000 νεκρούς – Υγειονομική «βόμβα» και υποδομές υπό κατάρρευση

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η Βενεζουέλα, καθώς μία εβδομάδα μετά το χτύπημα των καταστροφικών σεισμών, το ήδη εξασθενημένο σύστημα υγείας της χώρας καταρρέει κάτω από το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Με τον επίσημο απολογισμό των νεκρών να ξεπερνά πλέον τους 2.000 και τους αγνοουμένους να αγγίζουν τις 45.000, οι αρχές και οι διεθνείς οργανώσεις στρέφουν την προσοχή τους στους επιζώντες.

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Οι συνθήκες διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές είναι δραματικές, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο υπόστρωμα για την εκδήλωση μολυσματικών ασθενειών, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν το μακάβριο έργο της ανάσυρσης σορών από τα ερείπια. WATCH: Hundreds of coffins arrive in Venezuela’s La Guaira as official earthquake death toll hits 1,719 pic.twitter.com/yaoFerzFFw— Rapid Report (@RapidReport2025) June 30, 2026

Στο όριο της ανθρωπιστικής καταστροφής 16.000 εκτοπισμένοι

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Καρλότα Βολφ, οι επίσημα καταγεγραμμένοι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 15.800, αριθμός που αναμένεται να παρουσιάσει ραγδαία άνοδο.

Πολλοί πληγέντες αναγκάζονται να κοιμούνται στο ύπαιθρο, σε αυτοκίνητα ή πάρκα, ενώ στα υπερπλήρη καταφύγια οι συνθήκες υγιεινής είναι υποτυπώδεις.

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία επλήγη με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα, καταγράφονται ήδη σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

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Aid workers warn of infectious diseases, overwhelmed hospitals after Venezuela quakes https://t.co/r2Z83Pulab— The Washington Times (@WashTimes) June 30, 2026

Υγειονομική «βόμβα» και υποδομές υπό κατάρρευση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί για τον άμεσο κίνδυνο έξαρσης ασθενειών.

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Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, οι χαμηλοί δείκτες εμβολιασμού καθιστούν τον πληθυσμό ευάλωτο σε νοσήματα όπως η ιλαρά, ενώ οι ελλείψεις σε καθαρό νερό ευνοούν τη μετάδοση του δάγκειου και του κίτρινου πυρετού, καθώς και της ελονοσίας.

Venezuela health system strained after earthquakes, WHO says https://t.co/kHRA65xDA3 https://t.co/kHRA65xDA3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 30, 2026

Το σύστημα υγείας της Βενεζουέλας, επιβαρυμένο από δεκαετίες υποχρηματοδότησης λόγω της κρίσης επί διακυβέρνησης Τσάβες, «βρίσκεται πλέον υπό ακραία πίεση, με τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν πέρα από τη χωρητικότητά τους για να αντιμετωψίσουν την έξαρση των τραυματικών περιστατικών», σημείωσε ο Λίντμαϊερ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης στο Καράκας και τις αναφορές του Independent:

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38 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές σε όλη τη χώρα.

3 νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν τεθεί ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας, με βάση τους πρώτους ελέγχους του ΠΟΥ σε 21 εγκαταστάσεις.

6 νοσοκομεία φέρουν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ τα υπόλοιπα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των ασθενών.

Η υποστελέχωση και το χάος στα νεκροτομεία

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την απουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, καθώς πολλοί γιατροί – ανάμεσά τους και οι υπεύθυνοι της μαιευτικής φροντίδας στη Λα Γκουάιρα – παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν χαοτική παροχή υπηρεσιών και ροή ασθενών, που χαρακτηρίζεται από υπερπληθυσμό, αυξανόμενη συσσώρευση χειρουργικών επεμβάσεων… και κατάρρευση των μέτρων βιοασφάλειας», υπογράμμισε ο Λίντμαϊερ, συμπληρώνοντας πως η γενικευμένη αναταραχή έχει οδηγήσει «στην κατάρρευση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών νεκροτομείου, καθώς και την ανεπαρκή καταγραφή των θυμάτων».