Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 30/6 στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες και μετά από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου και εθελοντικών ομάδων του νόμου κατάφεραν να την οριοθετήσουν.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Από εκεί και πέρα, με μήνυμα του το 112 καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου να απομακρυνθούν προς Ξυλοκέριζα.

Νωρίτερα, είχε ηχήσει το 112 από την Πυροσβεστική, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.