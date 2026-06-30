Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία: Με χτύπημα του Νούσα οι Σκανδιναβοί πήραν προβάδισμα για πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ (Βίντεο)

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία το βράδυ της Τρίτης 30/6.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες τα δίνουν όλα προκειμένου να είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

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Η Νορβηγία είναι αυτή που πήρε προβάδισμα για να το καταφέρει καθώς προηγήθηκε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νούσα.