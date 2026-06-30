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Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία: Με χτύπημα του Νούσα οι Σκανδιναβοί πήραν προβάδισμα για πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ (Βίντεο)

Δίνουν μάχη για την πρόκριση

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία: Με χτύπημα του Νούσα οι Σκανδιναβοί πήραν προβάδισμα για πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ (Βίντεο)
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Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία το βράδυ της Τρίτης 30/6.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες τα δίνουν όλα προκειμένου να είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

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Η Νορβηγία είναι αυτή που πήρε προβάδισμα για να το καταφέρει καθώς προηγήθηκε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νούσα.

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