Φθιώτιδα: Προφυλακιστέος ο 65χρονος που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος 12χρονου

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος 12χρονου στην Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport κατά τη διάρκεια της απολογίας του που κράτησε τρεις ώρες κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

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Όλα συνέβησαν στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο 65χρονος προσέγγισε τον ανήλικο και με το όχημα του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος.

Κάπου εκεί, αφού κλείδωσε την πόρτα του οχήματος τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Ο 65χρονος φαίνεται να περιφέρεται στα μέρη όπου βρισκόταν ο ανήλικος μαζί με άλλα παιδιά, ενώ το ίδιο βράδυ του είπε πως θα τον γυρίσει σπίτι του.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.