Καιρός αύριο: Ποδαρικό με 38αρια κάνει ο Ιούλιος – Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά

Με υψηλές θερμοκρασίες θα κάνει ποδαρικό ο Ιούλιος σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου με το σκηνικό του καιρού να γίνεται ιδιαίτερα καυτό.

Πιο αναλυτικά, αύριο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα ορεινά της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός την Παρασκευή

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα εκτός από τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.