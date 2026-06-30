Super League: Τότε θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Γνωστή έγινε η ημερομηνία της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος της Super League.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις εκλογές για την προεδρία της Super League και τη μάχη ανάμεσα σε Αλαφούζο και Μαρινάκη συζητήθηκε και το νέο πρωτάθλημα.

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Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026-27 ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, ημερομηνία από την οποία οι ομάδες θα μάθουν το πλήρες πρόγραμμα των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Έτσι, παρά το αδιέξοδο στο ζήτημα της προεδρίας, οι διαδικασίες ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζονται κανονικά, με τη λίγκα να καλείται το επόμενο διάστημα να δώσει οριστική λύση στο διοικητικό ζήτημα που προέκυψε από την ισοψηφία των δύο υποψηφίων.

Η νέα ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14/7 και εκεί θα κριθούν τα πάντα για τον νέο πρόεδρο του συναιτερισμού. Παρουσιάζει, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς ψήφισαν οι ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τις ψήφους των ΠΑΕ, υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Λεβαδειακός, ενώ υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Καλαμάτα, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης.

Μέχρι την ανάδειξη νέας διοίκησης, τα καθήκοντα της προέδρου θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος της λίγκας, Κάτια Κοξένογλου, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τη διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων του συνεταιρισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του οργανισμού.