Χανιά: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Βρέθηκε σε λίμνη αίματος η 45χρονη, δέχθηκε 10 μαχαιριές

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από την επίθεση που δέχθηκε 45χρονη από τον σύντροφο της ανήμερα της Παναγίας (15 Αυγούστου) στα Χανιά.

Ειδικότερα, μία 45χρονη γυναικά δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής δολοφονική επίθεση με 10 μαχαιριές στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων νοσηλευόμενη σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι σε μια λίμνη αίματος, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.